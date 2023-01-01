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Basket & Ball

Basket & Ball

poki.com

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Basket & Ball eşi benzeri olmayan bir basketbol oyunudur. Spor ve bulmaca türlerini birleştiren oyun, sizi topu potaya sokmanın yaratıcı yollarını bulmaya zorluyor! İşiniz basketbolu sektirmek ve çok çeşitli fizik bulmacalarından geçerek skor yapmaktır. Basket & Ball'da şutu batırmadan önce bol miktarda bonus toplayın! Ne kadar yüksek puan alabilirsiniz? Zıplayan top - Sol fare tuşu veya SpaceMove - Ok tuşlarıBasket & Ball, Sun Temple tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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