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Basketball FRVR

Basketball FRVR

basketball.frvr.com

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Basketball FRVR basit ve öğrenmesi kolay ama inanılmaz derecede eğlenceli bir Basketbol potası atış oyunudur. Mümkün olduğu kadar uzun süre oynayın ve çembere çarpmayarak bonus puanlar kazanın. Oyunun zaman sınırı yoktur ancak hareketli sepet, etkinlikte deneyimli oyuncular için zorlu bir iştir. Basketbol FRVR özellikleri: - Kolay eğlenceli kontroller - Harika arcade fiziği - Güzel grafikler - Muhteşem ses tasarımı ve müzik

Web Sitesi: basketball.frvr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Basketball FRVR ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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