Golfinity, delikteki bayrağa ulaşmak için her seviyedeki engelleri aştığınız bir arcade minigolf oyunudur. Fareyi sürükleyerek vuruş gücünü hedefleyip ölçersiniz. Kazanmak için sıçrama açıları ve topa verdiğiniz güç konusunda hassas olmanız gerekir. Eğer topa mümkün olduğu kadar uzun süre vurmayı tercih ediyorsanız, birden fazla zorluğun yer aldığı sonsuz bir mod da mevcut! Sonsuz modda gereksiz vuruşlara karşı dikkatli olun, çünkü deliği kaçırırsanız sağlık puanlarınızı kaybedersiniz. Hedefleri vurmaya hazır mısınız? Golfinity, MHP Indie Labs tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları! Golfinity'yi Poki üzerinden ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Golfinity, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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