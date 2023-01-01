WebCatalog
Golfinity

Golfinity

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Golfinity çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Golfinity, delikteki bayrağa ulaşmak için her seviyedeki engelleri aştığınız bir arcade minigolf oyunudur. Fareyi sürükleyerek vuruş gücünü hedefleyip ölçersiniz. Kazanmak için sıçrama açıları ve topa verdiğiniz güç konusunda hassas olmanız gerekir. Eğer topa mümkün olduğu kadar uzun süre vurmayı tercih ediyorsanız, birden fazla zorluğun yer aldığı sonsuz bir mod da mevcut! Sonsuz modda gereksiz vuruşlara karşı dikkatli olun, çünkü deliği kaçırırsanız sağlık puanlarınızı kaybedersiniz. Hedefleri vurmaya hazır mısınız? Golfinity, MHP Indie Labs tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları! Golfinity'yi Poki üzerinden ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Golfinity, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Golfinity ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

100% Golf

100% Golf

poki.com

Swipe Basketball

Swipe Basketball

poki.com

Just One?

Just One?

poki.com

Bonk Beach Ball

Bonk Beach Ball

poki.com

Golf Gardens FRVR

Golf Gardens FRVR

golfgardens.frvr.com

Into the Pit

Into the Pit

poki.com

9 Ball Pool

9 Ball Pool

poki.com

Two Button Bounce

Two Button Bounce

poki.com

GolfParty.io

GolfParty.io

golfparty.io

Basket & Ball

Basket & Ball

poki.com

Toaster Dash

Toaster Dash

poki.com

Basketball FRVR

Basketball FRVR

basketball.frvr.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası