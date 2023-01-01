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Into the Pit

Into the Pit

poki.com

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Into The Pit, sizi yoğun bir savaşın içine sokan bir aksiyon arcade oyunudur. Bir sonraki aşamaya geçmek için düşmanları yenerek para toplayın, ancak patron dövüşlerine dikkat edin! Oyunu patlayıcı hale getirmek için güçlendirmeleri toplarken düşmanlardan kaçının ve her aşamayı temizlemek için etrafta ateş edin ve mücadeleden sağ çıkmaya çalışın! Güçlendirmeleri hareket ettirmek / hedeflemek için WASD veya Ok tuşları Masaüstünde veya mobil cihazınızda Poki'de oynayın. Into the Pit benzeri oyunlarla ilgileniyorsanız Arcade Oyunlarımıza bir göz atın. Poki'de sörf yapmanın tadını çıkarın!

Web Sitesi: poki.com

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