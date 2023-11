Knight Brawl, krallığın en iyi şövalyesi olarak değerinizi kanıtlamanız gereken orta çağ temalı bir dövüş oyunudur! Colin Lane Games tarafından yaratılan oyun, Dunkers 2, Rowdy Wrestling ve daha pek çok oyundan bildiğiniz ve sevdiğiniz sallanan fiziği içeriyor. Poki'de Knight Brawl oynayın ve daha fazla silahın, kalkanın, kaskın, zırhın ve daha fazlasının kilidini açmak için meydan okuma, hayatta kalma ve kariyer modunda paraları yükseltin! Knight Brawl'da giderek daha fazla düşman size meydan okumaya gelirken dikkatli olun. Kontroller: Sol/sağ ok tuşları - Hareket etme Yukarı ok tuşu - Zıpla Z - Vuruş X - Çizgi Yaratıcı hakkında: Knight Brawl, İsveç'in Stockholm kentinde bulunan Colin Lane Games tarafından yaratılmıştır. Colin Lane'in diğer oyunları arasında Dunkers and Dunkers 2, Wrassling, arcade platform oyunu Temple of Boom, çok oyunculu kule savunma oyunu Fortz ve spor oyunu Golf Zero yer alıyor.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Knight Brawl ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.