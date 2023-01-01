Tumble Wrestling, Gruffazilla tarafından yaratılmış bir dövüş oyunudur. Güreş kariyerinize kapsamlı kadrodaki piksel sanat karakterlerinden biriyle başlayın ve bu fizik tabanlı, aksiyon dolu yolculuğa çıkın. Her biri rakibinizi zayıflatmak veya nakavt etmek için kullanılabilecek profesyonel güreş imzası taşıyan hareketlere sahip, seçebileceğiniz çeşitli güreşçiler var. Bu galibiyeti kazanmak için güç vuruşlarını, İrlanda kırbaçlarını, dirsek darbelerini, atomik düşmeleri, kazık çakmalarını ve iplerden çıkma hareketlerini kullanın! Hatta kazandığınız parayla dövüşçülerinizi bile yükseltebilirsiniz. Devam edin ve ringe atlayın! Hareket tuşlarını kullanarak rakibinizi ringin dışına çıkarmaya çalışın. Dövüş - WASD veya Ok tuşları Takla Güreşi, Gruffazilla tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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