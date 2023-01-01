WebCatalog
Tumble Wrestling

Tumble Wrestling

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tumble Wrestling çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tumble Wrestling, Gruffazilla tarafından yaratılmış bir dövüş oyunudur. Güreş kariyerinize kapsamlı kadrodaki piksel sanat karakterlerinden biriyle başlayın ve bu fizik tabanlı, aksiyon dolu yolculuğa çıkın. Her biri rakibinizi zayıflatmak veya nakavt etmek için kullanılabilecek profesyonel güreş imzası taşıyan hareketlere sahip, seçebileceğiniz çeşitli güreşçiler var. Bu galibiyeti kazanmak için güç vuruşlarını, İrlanda kırbaçlarını, dirsek darbelerini, atomik düşmeleri, kazık çakmalarını ve iplerden çıkma hareketlerini kullanın! Hatta kazandığınız parayla dövüşçülerinizi bile yükseltebilirsiniz. Devam edin ve ringe atlayın! Hareket tuşlarını kullanarak rakibinizi ringin dışına çıkarmaya çalışın. Dövüş - WASD veya Ok tuşları Takla Güreşi, Gruffazilla tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tumble Wrestling ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Swipe Fighter Heroes

Swipe Fighter Heroes

poki.com

Wrassling

Wrassling

poki.com

Irrational Karate

Irrational Karate

poki.com

Ultimate Boxing

Ultimate Boxing

poki.com

Typing Fighter

Typing Fighter

poki.com

Boxing Physics 2

Boxing Physics 2

poki.com

Get On Top

Get On Top

poki.com

Toon Off

Toon Off

poki.com

Mad GunZ

Mad GunZ

poki.com

Zombie Derby 2

Zombie Derby 2

poki.com

Ninja.io

Ninja.io

poki.com

Gun Master 2

Gun Master 2

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası