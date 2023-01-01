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Punchers

Punchers

poki.com

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Punchers, boksta kariyer yapma hayalinizi gerçekleştirebileceğiniz bir 3D boks simülatörüdür. Sürükleyici ve gerçekçi grafikler size ringde kendi başınıza dövüşme hissini verecektir. Dövüşü sinematik bir perspektiften hissedebileceğiniz bir ağır çekim modu bile var. Sağ kroşe, sol kroşe! Zaten Punchers'ın bağımlısısınız değil mi? Yalın Yön - WASD veya Ok Tuşları Sol Yumruk - R veya < Sağ Yumruk - T veya >Punchers, Vardan Aleksanyan tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlar Lampada Street ve Striker Dummies'e göz atın!

Web Sitesi: poki.com

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