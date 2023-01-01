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Ultimate Boxing

Ultimate Boxing

poki.com

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Nihai boks maçında rakibinizi nakavt edin! Bu spor dövüş oyunu Ironfist veya Dynamite olarak oynamanıza olanak tanır. Her ağır siklet dövüşçüsü ringde yumruklar, kancalar ve aparkatlar fırlatabilir. Gelen yumrukları engellemek için eldivenlerinizi çıkarın!

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