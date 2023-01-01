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Rowdy Wrestling

Rowdy Wrestling

poki.com

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Haydi zorlu güreşlere hazırlanalım! Dövüşçünüzü seçin ve düzinelerce çılgın güreşçiyi yenmek için ringe atlayın. Yumruk atıp tekmeleyerek kariyerinizin zirvesine çıkın ya da bir arkadaşınızla dostça bir uğultu oynayın. Rakiplerinizi sersemletmek için hakemden sandalyeleri ve diğer nesneleri alın ve onlar sizi yakalamadan onları ringin dışına atın! Kontroller: Ok tuşları - hareket ettir Z - yumrukla/yüzüğün dışına fırlat Yukarı ok + Z - düşürme vuruşu

Web Sitesi: poki.com

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