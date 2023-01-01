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Boxing Physics 2

Boxing Physics 2

poki.com

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Bu, popüler oyun Boxing Physics'in devamıdır! Rakiplerinizi gerçek bir Mike Tyson gibi vahşice yere serin, ancak enerjinizin bir kısmını savunmanız için saklamayı unutmayın! Mümkün olduğu kadar çok rakibi yenerek para ve yeni karakterler kazanın. Normal dövüş modlarının yanı sıra kickbox modu, çılgın mod ve futbol modu gibi diğer modlarda da boks becerilerinizi gösterebilirsiniz. Eğlence! Kontroller: W - yumruk Profesyonel ipucu: Büyük bir etki yaratacak şekilde yumruk atarken öne doğru eğilmeyi deneyin!

Web Sitesi: poki.com

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