Crazy jump.io eğlenceli çevrimiçi çok oyunculu dövüş oyunudur! Çevrimiçi ve kolay iogame! Arenaya girin ve havalı savaşta diğer çılgın atlayıcılarla yüzleşin. Hareket edin, zıplayın, parçalayın ve rakibinizi bombalayın. Oynaması kolay bir oyundur. Küçük insanlar bir adada doğmuşlardır. Kazanmak için diğer küçük insanları denize atmanız gerekir.

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