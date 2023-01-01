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CATS - Crash Arena Turbo Stars

CATS - Crash Arena Turbo Stars

poki.com

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C.A.T.S. (Crash Arena Turbo Stars) nihai robot dövüş savaş oyunudur. C.A.T.S oynuyorsun. Turnuvada ilerlemek için kendi robotunuzu bir araya getirip diğer kedilerle savaşarak. Her savaş için yeni parçalar toplayın, botunuzu sürekli geliştirin ve yükseltin. Kazanmak için rakiplerinizi zekanızla alt edin ve CATS oyununda en iyi dövüş makinesine sahip olduğunuzu kanıtlayın. Zeptolab'a bağlandık ve oyunu web'e getirdik, böylece bu uygulamayı artık yalnızca Poki.Mouse'da çevrimiçi olarak oynayabilirsiniz - Robotunuzu bir araya getirmek ve oynamak için tıklayın.C.A.T.S. Rusya merkezli ZeptoLab tarafından yaratılmıştır. Aynı zamanda ünlü Cut The Rope serisinin de yaratıcılarıdırlar.

Web Sitesi: poki.com

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