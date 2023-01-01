evowars.io

Kavga! Öldürmek! Evrim geçirmek! EvoWars'a hoş geldiniz! Hazır ol! Göreviniz Deathmatch arenasının en büyük savaşçısı olmaktır! Çok sayıda rakiple savaşın! Deneyim ve puan kazanmak için rakiplerinizi öldürün ve küreler toplayın! Savaş sırasında boyut ve görünüm açısından gelişin ve arenada yüce bir dev olun! 30 evrimin tamamının kilidini açın !! Boyutun önemli olduğunu unutmayın, ancak en önemlisi değil! Büyük devler genellikle küçük ve hızlı savaşçıların kılıcına yenik düşer. Arenadaki efsanevi dev olmayı başarabilecek misiniz? Şimdi dene!

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