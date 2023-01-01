WebCatalog
EvoWars.io

EvoWars.io

evowars.io

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde EvoWars.io çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kavga! Öldürmek! Evrim geçirmek! EvoWars'a hoş geldiniz! Hazır ol! Göreviniz Deathmatch arenasının en büyük savaşçısı olmaktır! Çok sayıda rakiple savaşın! Deneyim ve puan kazanmak için rakiplerinizi öldürün ve küreler toplayın! Savaş sırasında boyut ve görünüm açısından gelişin ve arenada yüce bir dev olun! 30 evrimin tamamının kilidini açın !! Boyutun önemli olduğunu unutmayın, ancak en önemlisi değil! Büyük devler genellikle küçük ve hızlı savaşçıların kılıcına yenik düşer. Arenadaki efsanevi dev olmayı başarabilecek misiniz? Şimdi dene!

Web Sitesi: evowars.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, EvoWars.io ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Swordz.io

Swordz.io

swordz.io

Little Big Snake

Little Big Snake

littlebigsnake.com

Warz.LOL

Warz.LOL

warz.lol

Koxo.io

Koxo.io

koxo.io

Papa Louie 2

Papa Louie 2

poki.com

Ferge.io

Ferge.io

ferge.io

1v1Battle

1v1Battle

play.1v1battle.com

Gladihoppers

Gladihoppers

poki.com

Kirka.io

Kirka.io

kirka.io

Superhex.io

Superhex.io

superhex.io

Sink It

Sink It

poki.com

Backgammon Galaxy

Backgammon Galaxy

backgammongalaxy.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası