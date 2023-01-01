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Little Big Snake

Little Big Snake

littlebigsnake.com

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Görevleri tamamlamak, becerilerinizi geliştirmek ve diğer oyuncuları yok etmek için rekabette ilerleyin. Boyutunuzu, becerilerinizi ve yeteneklerinizi artırmak için rakiplerinizin bıraktığı nektarı ve enerjiyi tüketin. Nihai Küçük Büyük Yılan'a dönüşürken besin zincirinde yukarılara doğru ilerleyin. Çukurdaki en büyük yılan olmak için diğer oyunculara her gün meydan okuyun. Düşmanlarınızın etrafından dolaşarak ve size çarpmalarını sağlayarak onları yok edin. Seviyelerin, görevlerin ve müttefiklerin kilidini açmak için geride kalan nefis nektarı yiyin ve anahtarları, eserleri ve diğer eşyaları toplayın.

Web Sitesi: littlebigsnake.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Little Big Snake ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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