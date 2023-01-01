Little Big Snake

Görevleri tamamlamak, becerilerinizi geliştirmek ve diğer oyuncuları yok etmek için rekabette ilerleyin. Boyutunuzu, becerilerinizi ve yeteneklerinizi artırmak için rakiplerinizin bıraktığı nektarı ve enerjiyi tüketin. Nihai Küçük Büyük Yılan'a dönüşürken besin zincirinde yukarılara doğru ilerleyin. Çukurdaki en büyük yılan olmak için diğer oyunculara her gün meydan okuyun. Düşmanlarınızın etrafından dolaşarak ve size çarpmalarını sağlayarak onları yok edin. Seviyelerin, görevlerin ve müttefiklerin kilidini açmak için geride kalan nefis nektarı yiyin ve anahtarları, eserleri ve diğer eşyaları toplayın.

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