creatur.io

Agar.io ve slither.io'nun mutant bir çocuğu vardı. Bu çevrimiçi çok oyunculu rekabetin yoğun olduğu sevimli bir oyundur! Başladıktan sonra seviye atlayın: özel takma adınızı seçin ve Dogi olarak başlayın. Başkalarıyla savaşın ve mümkün olduğu kadar uzun süre yiyebildiğiniz kadar yiyin. Dikkatli olun; diğer oyuncular sizi arkadan ısırmaya çalışacak! Bunun gibi yemek yeme oyunları, kuyruğunuzu büyütmek için meyve yemenizi gerektirir (bu sizi ısırılmaktan ve %50'den fazla kütle kaybetmekten korur). Maksimum potansiyelinize ulaşmak için acele edin ve diğer oyuncuları yiyin. Aralarından seçim yapabileceğiniz 6 evrim ve 20'den fazla yükseltme becerisiyle yaratığınızın seviyesini yükseltin ve geliştirin! Acele et, kay, koş, kanat çırp ve daha fazlası! İlerledikçe 9 yaratığı yükseltin ve kilidini açın! Bu zorlu ama gündelik oyun, her yaştan gençler ve yetişkinler için eğlencelidir! Bir beceri oyunu, liderlik tablosuna çıkmak için gerekenlere sahip misiniz? Bu bağımlılık yaratan oyun sizi zirveye ulaşmaya teşvik edecek! Kendi başınıza tepenin kralı olun veya arkadaşlarınıza sizi yenmeleri için meydan okuyun! Hayvan oyunları beceri gerektirir; gerekenlere sahip misiniz?

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