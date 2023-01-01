WebCatalog
mope.io

mope.io

mope.io

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Mope.io çok oyunculu bir oyundur. Yemek yemeniz, gelişmeniz ve hayatta kalmanız gereken io oyunu. FlyOrDie'a çok benzer şekilde, yiyecek ve diğer hayvanları yiyerek hayatta kalıyorsunuz. Ne kadar çok yersen o kadar gelişirsin. Eğer o zamana kadar yenilmezsen, mütevazı bir fareyken güçlü bir ejderhaya dönüşebilirsin!

Web Sitesi: mope.io

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