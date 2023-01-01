Mope.io çok oyunculu bir oyundur. Yemek yemeniz, gelişmeniz ve hayatta kalmanız gereken io oyunu. FlyOrDie'a çok benzer şekilde, yiyecek ve diğer hayvanları yiyerek hayatta kalıyorsunuz. Ne kadar çok yersen o kadar gelişirsin. Eğer o zamana kadar yenilmezsen, mütevazı bir fareyken güçlü bir ejderhaya dönüşebilirsin!

Web Sitesi: mope.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, mope.io ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.