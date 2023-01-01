WebCatalog
Snake vs Worms

Snake vs Worms

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Snake vs Worms çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Snake vs Worms, çok oyunculu bir arenada pizza, hamburger, çikolata ve diğer birçok atıştırmalık ve içecek yiyerek en büyük yılan olmaya çalıştığınız bir .io oyunudur. Küçük, sürünen bir yılan olarak başlayacaksınız ve kendinizin yenilmesine izin vermeden yiyebileceğiniz her şeyi yemelisiniz. En büyüğü olmak için diğer oyuncuların yılanlarından arta kalanlar da dahil olmak üzere her şeyi yutun! Kafanız başka bir yılana çarparsa ölürsünüz, bu yüzden asla başka bir yılana kafanızla dokunmadığınızdan emin olun; bunun yerine onların size çarpmasını sağlayın. Bunu yapmak için diğer yılanların önüne hızla geçmek için bir destek kullanabilirsiniz. Pek çok harika yılan ve arka plan görünümünün kilidini açabileceğiniz ve hatta kendinizinkini yaratabileceğiniz Mağaza veya Lucky Wheel sayfalarını ziyaret etmeyi unutmayın! Yenidoğan aşamasını atlamak istiyorsanız "daha büyük başlayın" seçeneğini kullanmaktan çekinmeyin. Snake vs Worms'da liderlik tablosunun en üstüne ulaşmak için gereken iştahınız var mı? Hareket Et - İmleci, WASD'yi veya Ok tuşlarını hareket ettirin Hızlandırın - Sol fare tıklaması, Boşluk çubuğu veya ShiftSnake vs Worms, CrioDev tarafından oluşturuldu. Poki'deki diğer oyunlarını da oynayın: Javelin Fighting ve Snake.is MLG EditionSnake vs Worms'u Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.Snake vs Worms'u bilgisayarınızda oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Snake vs Worms ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Snake.is MLG Edition

Snake.is MLG Edition

poki.com

Killer Snake

Killer Snake

poki.com

Goat vs Zombies

Goat vs Zombies

poki.com

Snake

Snake

poki.com

Stickman Parkour 2: Lucky Block

Stickman Parkour 2: Lucky Block

poki.com

mope.io

mope.io

mope.io

Word vs Word

Word vs Word

poki.com

Sushi Party

Sushi Party

poki.com

Blocky Snakes

Blocky Snakes

poki.com

Sniper vs Dinosaurs

Sniper vs Dinosaurs

poki.com

Stickman Escape

Stickman Escape

poki.com

Short Life 2

Short Life 2

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası