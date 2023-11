Snake vs Worms, çok oyunculu bir arenada pizza, hamburger, çikolata ve diğer birçok atıştırmalık ve içecek yiyerek en büyük yılan olmaya çalıştığınız bir .io oyunudur. Küçük, sürünen bir yılan olarak başlayacaksınız ve kendinizin yenilmesine izin vermeden yiyebileceğiniz her şeyi yemelisiniz. En büyüğü olmak için diğer oyuncuların yılanlarından arta kalanlar da dahil olmak üzere her şeyi yutun! Kafanız başka bir yılana çarparsa ölürsünüz, bu yüzden asla başka bir yılana kafanızla dokunmadığınızdan emin olun; bunun yerine onların size çarpmasını sağlayın. Bunu yapmak için diğer yılanların önüne hızla geçmek için bir destek kullanabilirsiniz. Pek çok harika yılan ve arka plan görünümünün kilidini açabileceğiniz ve hatta kendinizinkini yaratabileceğiniz Mağaza veya Lucky Wheel sayfalarını ziyaret etmeyi unutmayın! Yenidoğan aşamasını atlamak istiyorsanız "daha büyük başlayın" seçeneğini kullanmaktan çekinmeyin. Snake vs Worms'da liderlik tablosunun en üstüne ulaşmak için gereken iştahınız var mı? Hareket Et - İmleci, WASD'yi veya Ok tuşlarını hareket ettirin Hızlandırın - Sol fare tıklaması, Boşluk çubuğu veya ShiftSnake vs Worms, CrioDev tarafından oluşturuldu. Poki'deki diğer oyunlarını da oynayın: Javelin Fighting ve Snake.is MLG EditionSnake vs Worms'u Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.Snake vs Worms'u bilgisayarınızda oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Snake vs Worms ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.