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Sushi Party

Sushi Party

poki.com

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Sushi Party, Kawaii tarzında bir yılan oyunudur. Diğer yılanların olduğu bir arenadasınız ve amaç onların size çarpmasını sağlamaktır. Yılanınız ne kadar çok suşi yerse o kadar büyür. Sushi Snake, Japon sevimlilik kültürü olan Kawaii'ye dayanmaktadır. Bu yılanlar, göreceğiniz en sevimli yılanlar arasında olabilir! İmleç - moveLMB - hızlandırınTerminarch Games, Hollanda merkezli iki geliştiricinin işbirliğidir. Eskiden flash oyunlar geliştiriyorlardı ama o dönem sona erdiğinden, flash dünyası ile güçlü bağlantıları olan HTML5 geliştirmelerine geçmeye karar verdiler. Ayrıca JollyWorld, Scary Maze ve Slime Maker'ı da yarattılar.

Web Sitesi: poki.com

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