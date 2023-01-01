Mechabots, oyuncunun kendi robotunu oluşturması gereken bir simülasyon oyunudur. Bu oyunla becerilerinizi ve hassasiyetinizi test edin! Farklı t-rex figürleri arasından seçim yapın, inşaat kitinizi açın ve harika bir mechabot oluşturun! Farklı parçaları seçin ve robotu birleştirmek için araçları kullanın. Seç - Sol TıklamaTerminarch Games, Hollanda merkezli iki geliştiricinin işbirliğidir. Eskiden flash oyunlar geliştiriyorlardı ama o dönem sona erdiğinden, flash dünyası ile güçlü bağlantıları olan HTML5 geliştirmelerine geçmeye karar verdiler. Ayrıca Sushi Party, Scary Maze ve Slime Maker'ı da yarattılar.

Web Sitesi: poki.com

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