Rustyard, Nitrome tarafından yapılmış bir bulmaca platform oyunudur. Rustyard'da durdurulamaz bir robota rehberlik edin! Öncelikle makineyi serbest bırakmak için kırmızı düğmeye basmanız gerekir. Ardından farklı nesneleri robotun yolundan uzaklaştırın. Platformları kaldırıp indirebilir, kolları çekebilir ve kutuları istifleyebilirsiniz. Robotun sıkışmasına izin vermeyin! Kontroller oyun içinde açıklanmaktadır. Bu oyun Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra Poki için AwayFL tarafından HTML5'te taklit edildi. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

Web Sitesi: poki.com

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