Box Kid Puzzles, T-Rex Interactive tarafından oluşturulan, oyuncunun farklı labirent benzeri odalardan kaçması gereken 2 boyutlu bir bulmaca oyunudur. Bu küçük karton Box Kid'e katılın ve gizemli bir oyuncak şirketinin sırlarını keşfetmesine yardımcı olun. Labirentleri çözün, tüm anahtarları alın, tuzaklardan ve düşmanlardan kaçının... ve bu maceranın sizi nereye götüreceğini keşfedin! Box Kid Puzzles ile yaratıcılığınızı açığa çıkarın! Hareket - WASD veya Ok Tuşları Geri Sar - Geri/Silme Tuşu Yaratıcı hakkında: Box Kid Puzzles, T-Rex Interactive tarafından oluşturuldu. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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