The Pillar, gizemli bir adada oynanan birinci şahıs bir bulmaca oyunudur. Güzel gizemli dünyada dolaşın ve bu demoyu tamamlamak için tüm bulmacaları çözün! Grafikler ve müzikler çok güzel ve bulmacalar yavaş yavaş giderek zorlaşıyor. Bu, gizemli bulmaca türündeki en son heyecan verici giriş. The Pillar'ın bu demosunu bitirebilir misiniz? Parçalara tıklayıp sürükleyerek bulmacaları bulun. Taşı - WASD Sütun, PaperBunker s.r.o. tarafından oluşturuldu. Bu onların Poki'deki ilk oyunları.

Web Sitesi: poki.com

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