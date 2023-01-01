Horror Dungeon 3D, ürkütücü bir kaleden kaçmaya çalıştığınız korkunç bir hayatta kalma oyunudur. Labirent benzeri koridorlara ve kalenin içinde bulunan eski moda anahtarlarla açılabilen kilitli kapılara sahip, onları bulmanız için karanlık, gizemli bir ortaçağ kalesinde mahsur kaldınız. Kaledeki birçok ilginç ve heyecan verici odayı keşfederken güzel mimariye, taş işçiliğine, tablolara ve duvar halılarına hayran kalacaksınız. Bu unutulmaz güzel kabustan kaçmak için 6 tanesine ihtiyacınız olduğundan sarı tuşlara dikkat edin. Ah bir şey daha: Kale terk edilmiş değil ve etrafta gizlenen korkutucu şeyler var! Tehlikeli bir duruma yakalanırsanız kaçmak istiyorsanız el fenerinizi hızlıca kullanın. Altı anahtarın hepsini toplama cesaretiniz var mı? Yalnız oynamaktan korkuyorsanız Horror Dungeon 3D'yi arkadaşlarınızla paylaşın. Horror Dungeon 3D, Studio Laaya tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunu! Horror Dungeon 3D'yi Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz. Horror Dungeon 3D şimdilik yalnızca bilgisayarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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