Yokai Dungeon, Neutronized tarafından oluşturulan bir bulmaca platform oyunudur. Japon folklorundan ilham alan, sürekli değişen güzel bir ülkeyi keşfedin. Arkadaşımız Tanuki'nin (ve 19 ilave karakterin) rastgele oluşturulmuş hazine ve düşman zindanlarını temizlemesine yardım edin. Düşmanlarınıza karşı hareketli nesneleri parçalayın ve ganimet toplayın. Kazandığınız parayı daha fazla karakterin kilidini açmak ve onların benzersiz hikayelerini ve yeteneklerini keşfetmek için kullanın. Yokai Zindanı, ayrı odalara bölünmüş altı farklı alan içerir. Tekil bir mağaza odası ve patron odası gibi özel sürprizleri bulmak için bu odaları keşfedin! Bu oyunda birçok sürpriz bulacaksınız. Yokai Dungeon'daki her karakterin kilidini açabilir misiniz? Hareket - WASD veya Ok tuşları Blokları itin - Dokunma veya Boşluk çubuğu Yokai Dungeon, İtalya merkezli bir oyun geliştiricisi olan Neutronized tarafından yaratılmıştır. Poki'de bağımlılık yaratan başka oyunlar da var: Slime Pizza, Drop Wizard Tower, Magic Bridge, Picnic Penguin ve kayıp yeti

Web Sitesi: poki.com

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