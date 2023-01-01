WebCatalog
Yokai Dungeon

Yokai Dungeon

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Yokai Dungeon çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yokai Dungeon, Neutronized tarafından oluşturulan bir bulmaca platform oyunudur. Japon folklorundan ilham alan, sürekli değişen güzel bir ülkeyi keşfedin. Arkadaşımız Tanuki'nin (ve 19 ilave karakterin) rastgele oluşturulmuş hazine ve düşman zindanlarını temizlemesine yardım edin. Düşmanlarınıza karşı hareketli nesneleri parçalayın ve ganimet toplayın. Kazandığınız parayı daha fazla karakterin kilidini açmak ve onların benzersiz hikayelerini ve yeteneklerini keşfetmek için kullanın. Yokai Zindanı, ayrı odalara bölünmüş altı farklı alan içerir. Tekil bir mağaza odası ve patron odası gibi özel sürprizleri bulmak için bu odaları keşfedin! Bu oyunda birçok sürpriz bulacaksınız. Yokai Dungeon'daki her karakterin kilidini açabilir misiniz? Hareket - WASD veya Ok tuşları Blokları itin - Dokunma veya Boşluk çubuğu Yokai Dungeon, İtalya merkezli bir oyun geliştiricisi olan Neutronized tarafından yaratılmıştır. Poki'de bağımlılık yaratan başka oyunlar da var: Slime Pizza, Drop Wizard Tower, Magic Bridge, Picnic Penguin ve kayıp yeti

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Yokai Dungeon ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Picnic Penguin

Picnic Penguin

poki.com

Magic Bridge

Magic Bridge

poki.com

Snow Tale

Snow Tale

poki.com

Undervault

Undervault

poki.com

Look, Your Loot!

Look, Your Loot!

poki.com

Slime Laboratory 2

Slime Laboratory 2

poki.com

Slime Pizza

Slime Pizza

poki.com

Drop Wizard Tower

Drop Wizard Tower

poki.com

Tiny Dangerous Dungeons

Tiny Dangerous Dungeons

poki.com

Slime Laboratory

Slime Laboratory

poki.com

Dungeon Miner

Dungeon Miner

poki.com

Apple Knight: Mini Dungeons

Apple Knight: Mini Dungeons

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası