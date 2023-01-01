Dungeon Quest

Zindandan geçmek için gerekenlere sahip misiniz? Bu eğlenceli aksiyon RPG'sinde en iyi ganimeti bulun ve tüm rakipleri yenin. Mümkün olan en iyi eşyaları toplarken, seviyeden seviyeye yolculuk yaparak giderek zorlaşan düşmanlarla yüzleşin. Kontroller: WASD/Ok tuşları - Hareket Ettir Sol fare düğmesi - Saldırı G - Sağlık şişesini kullanın P - Duraklat

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