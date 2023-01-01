Horse Simulator 3D

Bu eğlenceli simülatör oyununa komşu demeyin! Bir atın ülkedeki maceralarını ve zorluklarını deneyimleyin. Bir aile kurun ve hayatınızın seviyesini yükseltmek için çeşitli görevleri tamamlayın. Yine de dikkatli olun! Peşinizde size zarar verebilecek tehlikeli yaratıklar var. Kontroller: WASD/Ok tuşları - Hareket Ettir Shift - Çalıştır Uzay - Zıpla Sol fare tıklaması - Saldırı

Web Sitesi: poki.com

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