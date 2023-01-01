WebCatalog
SocCar

SocCar

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SocCar çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

SocCar, hangi takımın en iyi olduğunu görmek için diğer oyunculara karşı oynayacağınız heyecan verici, IO çok oyunculu bir futbol ve araba yarışı oyunudur! Arabalarla oynansaydı futbolun nasıl görüneceğini hiç merak ettiniz mi? SocCar bu soruyu yanıtlıyor ve düşmanlarınızı vurma şeklindeki ek savunma taktiğiyle birlikte yarış ve futbol eğlencesini bir arada sunuyor! Poki'de SocCar aksiyonunu deneyimlemek için bir odaya katılın veya arkadaşlarınızla kendi maçınıza başlayın. Kontroller: WASD - Sürücü Fare - Nişan Al Sol fare düğmesi - Ateş et Sağ fare tuşu - Yuvarla Boşluk çubuğu - Zıpla Vites - Turbo Yaratıcı hakkında: SocCar, Martian Games tarafından yaratılmıştır. Aynı zamanda Kart Wars ve Westoon'un da yaratıcısıdırlar.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SocCar ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Kart Wars

Kart Wars

poki.com

Go Kart Go! Ultra!

Go Kart Go! Ultra!

poki.com

American Football Challenge

American Football Challenge

poki.com

Footballwars Online

Footballwars Online

poki.com

Marble Run 2D

Marble Run 2D

poki.com

Mafia Wars

Mafia Wars

poki.com

Restricted Zone

Restricted Zone

poki.com

Run and Gun

Run and Gun

poki.com

Perfect Dunk

Perfect Dunk

poki.com

Undervault

Undervault

poki.com

Space Bubbles

Space Bubbles

poki.com

Archer Master 3D: Castle Defense

Archer Master 3D: Castle Defense

poki.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası