SocCar, hangi takımın en iyi olduğunu görmek için diğer oyunculara karşı oynayacağınız heyecan verici, IO çok oyunculu bir futbol ve araba yarışı oyunudur! Arabalarla oynansaydı futbolun nasıl görüneceğini hiç merak ettiniz mi? SocCar bu soruyu yanıtlıyor ve düşmanlarınızı vurma şeklindeki ek savunma taktiğiyle birlikte yarış ve futbol eğlencesini bir arada sunuyor! Poki'de SocCar aksiyonunu deneyimlemek için bir odaya katılın veya arkadaşlarınızla kendi maçınıza başlayın. Kontroller: WASD - Sürücü Fare - Nişan Al Sol fare düğmesi - Ateş et Sağ fare tuşu - Yuvarla Boşluk çubuğu - Zıpla Vites - Turbo Yaratıcı hakkında: SocCar, Martian Games tarafından yaratılmıştır. Aynı zamanda Kart Wars ve Westoon'un da yaratıcısıdırlar.

Web Sitesi: poki.com

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