WebCatalog
Alien's Nest

Alien's Nest

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Alien's Nest çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kendinizi uzaylılara, şeytanlara ve daha fazlasına karşı korumak için gerekenlere sahip misiniz? Uzaydan gelen düşmanlarla yüzleşmeniz gereken bir atış oyunu olan Alien's Nest'te bunu kanıtlayın! Endüstriyel bir dünyaya tırmanın ve uzaylıların vurulmasına karşı dikkatli olun. Ne kadar süre hayatta kalabilirsin? Kontroller: WASD - Taşı Fare - Görünümü hedefle/değiştir Fare tıklaması - Ateş et

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Alien's Nest ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Base Bros

Base Bros

poki.com

Dungeon Quest

Dungeon Quest

poki.com

Tanko.io

Tanko.io

poki.com

Toon Off

Toon Off

poki.com

Zombie Siege Outbreak

Zombie Siege Outbreak

poki.com

SocCar

SocCar

poki.com

Run and Gun

Run and Gun

poki.com

Archer Master 3D: Castle Defense

Archer Master 3D: Castle Defense

poki.com

Thunderdogs.io

Thunderdogs.io

poki.com

Restricted Zone

Restricted Zone

poki.com

Kart Wars

Kart Wars

poki.com

War of Caribbean Pirates

War of Caribbean Pirates

poki.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası