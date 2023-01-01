Kendinizi uzaylılara, şeytanlara ve daha fazlasına karşı korumak için gerekenlere sahip misiniz? Uzaydan gelen düşmanlarla yüzleşmeniz gereken bir atış oyunu olan Alien's Nest'te bunu kanıtlayın! Endüstriyel bir dünyaya tırmanın ve uzaylıların vurulmasına karşı dikkatli olun. Ne kadar süre hayatta kalabilirsin? Kontroller: WASD - Taşı Fare - Görünümü hedefle/değiştir Fare tıklaması - Ateş et

Web Sitesi: poki.com

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