Zombie Siege Outbreak

Eşyalarınızı alın ve giyinin: Zombiler şehrinizi ele geçirmeye geliyor! Bu aksiyon dolu nişancı oyununda, bölgenizi barikatların arkasından savunacak ve sizi alt etmek isteyen zombi ordusunu vuracaksınız. Yalnızca sola veya sağa hareket edebilirsiniz, ancak neyse ki öldürdüğünüz her zombi için daha iyi silahlar ve teçhizat satın almak için kullanılabilecek para kazanacaksınız. Ayakta kalan son ölmeyen kişi sen olacak mısın? Kontroller: WASD - taşı Sol tıklama - ateş et Sağ tıklayın - yakınlaştırın QE - silahı değiştir R - yeniden yükle P - duraklatma L - fareyi kilitle/kilidini aç

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