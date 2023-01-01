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Zombie Derby: Blocky Roads

Zombie Derby: Blocky Roads

poki.com

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Zombie Derby: Blocky Roads, sürüşü zombiler ve yıkımla birleştiren bir aksiyon oyunudur. Tehlikeli kıyamet sonrası dünya zombilerle kaynıyor ve yalnızca en cesur ve en deneyimli sürücüler ile en zorlu hayatta kalanlar ayakta kalacak. Arabanızda zombi öldürme çılgınlığına gidin ve yolunuzu enkaz ve düşmanlardan temizleyin. Yakıt seviyenize dikkat etmelisiniz yoksa aracınız orta seviyede arıza yapar. Para kazanın ve paranızı yeni acımasız arabalara, büyük silahlara ve araç optimizasyonlarına harcayın. Devam edin ve bir oyun verin! Tüm aşamaları 3 yıldızla bitirebilir misin? Hızlandır - W / Yukarı Ateş Silahı - Boşluk Çubuğu Nitro Kullan - Sol Shift İleri/Geri Eğ - A/D veya Sol/Sağ ok tuşlarıZombie Derby: Blocky Roads, Brinemedia tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer aksiyon dolu oyunlarına göz atın: Zombie Derby, Zombie Derby 2 ve Zombie Derby: Pixel Survival

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zombie Derby: Blocky Roads ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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