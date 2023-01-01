WebCatalog
WorldZ

WorldZ

poki.com

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WorldZ'de mankafalı zombileri öldürün! Bu korkunç atış oyunu sizi Zombie Land'e gönderiyor. Göreviniz ölümsüzler arasında hayatta kalmaktır. Polis silah ve cephaneyle doğuyor, çiftçi ise yalnızca bir alet alıyor. Ölüm Maçı modunda kafa kafaya mücadele edin!

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