WorldZ'de mankafalı zombileri öldürün! Bu korkunç atış oyunu sizi Zombie Land'e gönderiyor. Göreviniz ölümsüzler arasında hayatta kalmaktır. Polis silah ve cephaneyle doğuyor, çiftçi ise yalnızca bir alet alıyor. Ölüm Maçı modunda kafa kafaya mücadele edin!

Web Sitesi: poki.com

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