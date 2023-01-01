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Pixel Warfare 5

Pixel Warfare 5

poki.com

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Pixel Warfare 5'te bloklu rakiplerinizi öldürün! Bu 3D atış oyunu Team Deathmach, Solo Deathmatch ve Zombie modlarında yarışmanıza olanak tanır. Diğer rakiplerle dolu bir oda seçin veya kendi özel eşleşmenizi başlatın. Kimsenin sizi artı işaretiyle yakalamasına izin vermeyin!

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