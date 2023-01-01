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Art Pixel Workshop

Art Pixel Workshop

poki.com

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Art Pixel Workshop'ta sanat yapmak için piksellerin gücünü kullanırsınız! Birlikte güzel pikselli yaratımlar oluştururken piksel sanatının kedi ustası Pixelpaw'a katılın. Aralarından seçim yapabileceğiniz pek çok farklı çizim vardır; hayvanlardan yiyeceklere ve Mona Lisa gibi klasik şaheserlere kadar! Aralarından seçim yapabileceğiniz 60'tan fazla farklı çizim ile her zaman keşfedilecek yeni bir şeyler vardır. Sanat eserinizi indirmeyi ve kreasyonlarınızı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın! Gerçek bir piksel sanatçısı olabilir misin?

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Art Pixel Workshop ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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