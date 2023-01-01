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Catpad

Catpad

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Web Sitesi: poki.com

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Catpad'de bir kedi gibi oynuyorsunuz! Ve bir kedi olarak sıradan kedi işlerini yapabilirsiniz; Kutulardan bir kule inşa edebilir, hafıza oynayabilir ve hatta bazen yüksek hızlarda araba kullanabilirsiniz. Oynadıkça parlak güçlendirici toplar ortaya çıkacak. Bu toplara yeterince vurmak kedinizi Ateş Moduna sokacaktır! Bu modda kediniz biraz çılgına döner ve tonlarca puan toplamaya başlar. Bu, yeni yüksek puanlar belirlemenize ve yeni başarılar elde etmenize yardımcı olabilir. İyi puanlar alarak kedinizin evini dekore etmek için yeni eşyaların kilidini açacaksınız! Ustalaşmanız gereken 6'dan fazla oyun var. Siz ve kediniz mükemmel bir ikili olabilir misiniz?

Web Sitesi: poki.com

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