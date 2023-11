Grow Up the Cats, güvenilir robot kedi arkadaşınızın yardımıyla yavru kedi yetiştirdiğiniz boş bir tıklama oyunudur. Kedilerin yetiştirilebileceği verimli bir araziye sahipsiniz ve ağır işlerin çoğunu bir robot yapabilir. Bir kediyi dikmek, sulamak ve hasat etmek için dokunun. Kazancınızı artırmak için gübre satın alabileceğiniz alt paneli kontrol edin ve robocat'ınızı sizin için otomatik olarak dokunacak şekilde geliştirin. Yeni ve güzel toprakların kilidini açmak ve koleksiyonunuza eklenecek yeni kedi türlerini keşfetmek için bunu yapmaya devam edin! Bir kedi dikmek, sulamak ve hasat etmek için dokunun. Kazancınızı artırmak için gübre satın alın. Robocat'inizi sizin için otomatik olarak dokunabilecek şekilde geliştirin. Cats Grow Up, Ulpo Media tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

