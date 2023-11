Meow Merge, kedileri birleştirip kendi miyav evinizi inşa ettiğiniz boş bir birleştirme oyunudur. Kedileriniz oturup size pasif gelir kazandırır. O halde kendi kedi imparatorluğunuzu yaratarak bu şansı iyi değerlendirin! Yükseltmek için aynı kedilerinizden ikisini birleştirin. Bunu bir kediyi sürükleyip diğerinin üzerine bırakarak yapabilirsiniz. Kazandığınız para miktarını en üst düzeye çıkarmak için bunu yapmaya devam edin. Yeni kedilerin kilidini açın, başarılar kazanın, sürprizleri keşfedin ve daha fazlasını yapın. Miyav Birleştirme, siz çevrimdışıyken kedilerinizin para kazanmasına bile olanak tanır! Meow Merge'i arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın! Puan kazanmak için doğru zamanda eylem düğmesine basın. Meow Merge, Endonezya merkezli bir oyun geliştirme stüdyosu olan Slab Games tarafından yaratılmıştır. Bağımlılık yaratan diğer sevimli bulmaca oyununu Poki'de oynayın: Where is My Cat? Meow Merge, Poki'de hem masaüstü bilgisayarınızda hem de cep telefonunuzda ücretsiz olarak oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

