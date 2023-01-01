Cats Drop (eski adıyla SSRB Ball), süper sevimli kedilerle dolu bir birleştirme bulmaca oyunudur! Göreviniz basit: gelmiş geçmiş en büyük kediyi yaratın! Farklı renk ve boyutlara sahip bu sevimli kediler beklenmedik bir şekilde ölçüm kabına düşecek, bu yüzden onları dikkatli bir şekilde doğru konuma yerleştirmeniz gerekiyor. Aynı kedileri eşleştirdiğinizde daha da büyük kedilere dönüşürler. Ne kadar çok birleşirseniz puanınız o kadar yükselir. Ölçü kabı çok dolmadan en büyük kediyi yakalayabilir misiniz?

Web Sitesi: poki.com

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