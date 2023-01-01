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Puffy Cat 2

Puffy Cat 2

poki.com

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Puffy Cat 2, Indiesoft tarafından oluşturulan 2D bulmaca oyununun devamıdır. En sevdiğiniz kedi arkadaşınız geri döndü! Bu sefer tamamen yeni bir Mısır tarzında. Platformları kaldırarak tüm balonları aynı seviyede patlatın, ancak doğru zamanladığınızdan emin olun. Kediniz için kişiselleştirme seçeneklerinin kilidini açabileceğiniz harika bir yeni mağaza var. Ve evet, kediyi sevebilirsin! Daha fazla kilitlenebilir öğe için şanslı lahitleri veya gizli mezarları bulun. Hatta harika çağırma güçlerine sahipsin. Sıkışırsanız işi uğur böceklerine bırakın. Her seviyeyi bitirebilir misiniz? Engeli kaldırın - Parmağınızla dokunun veya farenin sol tuşuyla tıklayın Puffy Cat 2, Belarus merkezli bir oyun geliştirme şirketi olan Indiesoft tarafından yaratılmıştır. Bu onların Puffy Cat ve Mahjong Cards'tan sonra Poki'deki üçüncü oyunu!

Web Sitesi: poki.com

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