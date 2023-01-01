Robot Awake, robotları uykularından uyandırmak için lazer ışınlarının yönünü değiştirdiğiniz bir bulmaca oyunudur. Her seviyede birkaç robot var ve onlara minimum çalışma ile güç sağlamanın yollarını bulmak size kalmış. Lazerlerden birine güç vererek başlayın. Lazeri bir sonraki noktaya doğru kıracak şekilde alıcıları döndürmek için üzerine dokunun. Ekranınızdaki tüm robotları çalıştırana kadar alıcıları döndürmeye devam edin. Üstesinden gelmenizi bekleyen yüzlerce zorlu seviye var. Robot Awake'teki her seviyeyi bitirebilir misin? Bu oyunu arkadaşlarınızla paylaşın ve yüksek puanlarınızı karşılaştırın! Etkileşim kurmak için güç kaynağına veya bir alıcıya dokunun. Döşemeleri döndürmek için üzerine dokunun. Robot Awake, Salt Pastel Studio tarafından oluşturuldu. Diğer düşünme oyunlarını Poki'de oynayın: Yarn UntangleRobot Awake'i Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Robot Awake, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarda oynanabilir.

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