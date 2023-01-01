WebCatalog
Laser Quest

Laser Quest

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Laser Quest çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Laser Quest, bir lazer silahını kontrol ettiğiniz bir düşünme bulmaca oyunudur. Amacınız lazerinizin ışığıyla tüm kristalleri aydınlatmak olan gizemli yüzen kalelerin içinden geçiyorsunuz. Kalelerde ışığınızı engelleyebilecek birçok engel var, bu yüzden mükemmel yolu bulmanız gerekecek! Lazerin yönünü değiştirmek için silahınıza tıklayabilirsiniz. Oynanacak düzinelerce seviye ve kilidi açılacak silahlar var! Tüm bulmacaları çözmek için gereken lazer keskinliğine sahip misiniz?

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Laser Quest ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Maze: Path of Light

Maze: Path of Light

poki.com

Pink

Pink

poki.com

Fireboy and Watergirl 2

Fireboy and Watergirl 2

poki.com

June's Journey

June's Journey

apps.facebook.com

Resizer

Resizer

poki.com

Genie Quest

Genie Quest

poki.com

Cut The Rope 2

Cut The Rope 2

poki.com

IdleOn

IdleOn

legendsofidleon.com

Octa FRVR

Octa FRVR

octa.frvr.com

Forgotten Hill: The Wardrobe 4

Forgotten Hill: The Wardrobe 4

poki.com

Puzzle Path

Puzzle Path

poki.com

Pick Up Associations

Pick Up Associations

poki.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası