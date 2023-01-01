Laser Quest, bir lazer silahını kontrol ettiğiniz bir düşünme bulmaca oyunudur. Amacınız lazerinizin ışığıyla tüm kristalleri aydınlatmak olan gizemli yüzen kalelerin içinden geçiyorsunuz. Kalelerde ışığınızı engelleyebilecek birçok engel var, bu yüzden mükemmel yolu bulmanız gerekecek! Lazerin yönünü değiştirmek için silahınıza tıklayabilirsiniz. Oynanacak düzinelerce seviye ve kilidi açılacak silahlar var! Tüm bulmacaları çözmek için gereken lazer keskinliğine sahip misiniz?

Web Sitesi: poki.com

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