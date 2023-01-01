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Fireboy and Watergirl 2

Fireboy and Watergirl 2

poki.com

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Şaşırtıcı bir ışık tapınağında Fireboy ve Watergirl'e rehberlik edin! Yolunuzu temizlemek için her seviyedeki nesneleri değiştirin. Işığı yansıtacak şekilde aynalı kutuları hareket ettirebilir ve puan kazanmak için yüzen mücevherler toplayabilirsiniz. Her iki karaktere de tapınakta liderlik etmek için ekip çalışmasını kullanın!

Web Sitesi: poki.com

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