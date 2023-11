Fireboy and Watergirl, takım modunda iki karakteri oynadığınız ve gizemli bir tapınaktan kaçmak zorunda kaldığınız çevrimiçi bir oyundur. "Orman Tapınağı"nın bu ilk versiyonunda tehlikeli orman seviyelerinden kaçmanız gerekiyor. Elementlerin birbirine karışmasından kaçınmalı, yeşil çamurdan uzak durmalısınız. Her karaktere her seviyede rehberlik etmek için ekip çalışmasını kullanın. Kollara basın, anahtarları etkinleştirin ve ilerlemek için birlikte çalışın! Fireboy ve Watergirl serisi şunları içerir: Fireboy ve Watergirl 2 (Işık Tapınağı), Fireboy ve Watergirl 3 (Buz Tapınağı), Fireboy ve Watergirl 4 (Kristal Tapınak) ve Fireboy ve Watergirl 5 (Elementler).

Web Sitesi: poki.com

