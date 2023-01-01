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Temple Run 2: Frozen Shadows

Temple Run 2: Frozen Shadows

poki.com

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Temple Run 2: Frozen Shadows, Imangi tarafından geliştirilen sonsuz bir koşucu oyunudur. Oyuncu, düşmanından kaçmalı, yol boyunca bulunan tüm engellerden ve tuzaklardan kaçınmalı ve altın idolle birlikte kaçmalıdır. Buzlu mağaralardan ve vadilerin dar çıkıntılarından tehlikeli buz patenlerine kadar Frozen Shadows haritası, klasik Temple Run 2 macerasına daha fazla derinlik ve heyecan katıyor. Bu heyecan verici adrenalin yüklü maceraya katılmaya cesaretin var mı? Adımınıza dikkat edin, buz kaygan görünüyor! Temple Run 2: Frozen Shadows, mega hit Temple Run'ın ikinci bölümündeki yeni bir haritadır. Imangi tarafından yaratıldı. Efsanevi sonsuz koşucu oyunları Temple Run 2, Temple Run 2: Holi Festival ve Temple Run 2: Jungle Fall'u Poki'de oynayın! Bedava jeton toplayın, kenarlara yaklaşmadan bir saniye önce zıplayın, karakter istatistiklerinizi yükseltin, atlamalarınızı iyi zamanlayın Engelleri çift atlayın ve bölüm hedeflerini mutlaka tamamlayın. Temple Run 2: Frozen Shadows'u Poki.No'ya ücretsiz olarak yüklemeden veya indirmeden tarayıcınızda oynayabilirsiniz. Oyun sonsuz bir koşu oyunu olduğundan tapınağın sonu yoktur; oyuncu, karakter büyük bir engelle çarpıncaya, suya düşene veya şeytan maymunlar tarafından yakalanıncaya kadar oynar. Poki'de Temple Run 2: Frozen Shadows oynamak için internet bağlantısına ihtiyacınız vardır. Evil Demon Monkeys (veya şeytan maymunu) Temple Run ve devamı olan Temple Run 2'nin ana düşmanları. Altın idolü geri alma arayışlarında oyuncuyu kovalarlar. Geçici bir hız ve yenilmezlik desteğinin kilidini açmak için Temple Run 2: Frozen Shadows'da paraları toplayın ve güç ölçeri doldurun. "Yetenekler"i açın ve Kalkan Süresi, Para Mıknatısı ve Arttırma Mesafesi gibi geliştirmek istediğiniz bir güce dokunun.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Temple Run 2: Frozen Shadows ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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