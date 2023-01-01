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Temple Run 2: Spooky Summit

Temple Run 2: Spooky Summit

poki.com

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Temple Run 2: Spooky Summit, korkunç şeytani maymunlardan kaçtığınız ve yol boyunca karşınıza çıkan tüm engellerden ve tuzaklardan kaçındığınız sonsuz bir koşu oyunudur. Klasik Temple Run 2 deneyimine benzer ancak ürkütücü ve Cadılar Bayramı temasına sahiptir! Bir kurt adam olun ve yapışkan örümcek ağları, perili balkabağı hayaletleri, zehirli sümüksü nehirler, ürkütücü karanlık mağaralar, zayıf kemik köprüler ve çok daha fazlasıyla dolu tehlikeli yollardan geçin. Çabuk ama! Kötü maymun canavarlar hâlâ seni kovalıyor! Spooky Summit haritası, klasik Temple Run 2 deneyimine biraz heyecan katıyor. Tanıdık ama yeni heyecan verici bir maceraya hazır mısınız? Kabuslarınıza musallat olacak yepyeni bir haritayla Cadılar Bayramı sezonunun tadını çıkarın! Temple Run 2: Spooky Summit, mega hit Temple Run'ın ikinci bölümündeki yeni bir haritadır. Imangi tarafından yaratıldı. Efsanevi sonsuz koşucu oyunlarını Temple Run 2, Temple Run 2: Frozen Shadows, Temple Run 2: Jungle Fall ve Temple Run 2: Holi Festival'i Poki'de oynayın! Bedava para toplayın, kenarlara yaklaşmadan bir saniye önce zıplayın, karakterinizi yükseltin istatistiklerinizi izleyin, çift atlama engellerinin üzerinden atlayışlarınızı iyi zamanlayın ve aşama hedeflerini tamamladığınızdan emin olun. Temple Run 2: Spooky Summit'i Poki.No'ya ücretsiz olarak yüklemeden veya indirmeden tarayıcınızda oynayabilirsiniz. Oyun sonsuz bir koşu oyunu olduğundan tapınağın sonu yoktur; oyuncu, karakter büyük bir engelle çarpıncaya, suya düşene veya şeytan maymunlar tarafından ele geçirilene kadar oynar. Poki'de Temple Run 2: Spooky Summit oynamak için internet bağlantısına ihtiyacınız vardır. Evil Demon Monkeys (veya şeytan maymunu) Temple Run ve devamı olan Temple Run 2'nin ana düşmanları. Altın idolü geri alma arayışlarında oyuncuyu kovalarlar. Geçici bir hız ve yenilmezlik desteğinin kilidini açmak için Temple Run 2: Spooky Summit'te paraları toplayın ve güç ölçeri doldurun. "Yetenekler"i açın ve Kalkan Süresi, Para Mıknatısı ve Arttırma Mesafesi gibi geliştirmek istediğiniz bir güce dokunun.

Web Sitesi: poki.com

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