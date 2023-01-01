Temple Run 2: Holi Festival, Imangi tarafından geliştirilen sonsuz bir koşucu oyunudur. Temple Run 2'deki yeniden tasarlanan renkli tapınaklarda Holi Festivalini kutlayın! Altın idolü alın ve yol boyunca karşınıza çıkan tüm engel ve tuzaklardan kaçınarak kaçın. Holi Festivali haritası, gökkuşağı şelalelerinden çeşitli renklerde pudralanmış kırılgan sütunlara kadar klasik Temple Run 2 deneyimine biraz canlılık katıyor. Yeni ve heyecan verici bir maceraya hazır mısınız? Temple Run 2: Holi Festival, mega hit Temple Run'ın ikinci bölümündeki yeni bir haritadır. Imangi tarafından yaratıldı. Efsanevi sonsuz koşucu oyunları Temple Run 2, Temple Run 2: Frozen Shadows ve Temple Run 2: Jungle Fall'u Poki'de oynayın! Bedava jeton toplayın, kenarlara yaklaşmadan bir saniye önce zıplayın, karakter istatistiklerinizi yükseltin, atlamalarınızı iyi zamanlayın Engelleri çift atlayın ve bölüm hedeflerini mutlaka tamamlayın. Temple Run 2: Holi Festival'i Poki.No'ya ücretsiz olarak yüklemeden veya indirmeden tarayıcınızda oynayabilirsiniz. Oyun sonsuz bir koşu oyunu olduğundan tapınağın sonu yoktur; oyuncu, karakter büyük bir engelle çarpıncaya, suya düşene veya şeytan maymunlar tarafından yakalanıncaya kadar oynar. Poki'de Temple Run 2: Holi Festival oynamak için internet bağlantınızın olması gerekir. Evil Demon Monkeys (veya şeytan maymunu) Temple Run ve devamı olan Temple Run 2'nin ana düşmanları. Altın idolü geri alma arayışlarında oyuncuyu kovalarlar. Geçici bir hız ve yenilmezlik desteğinin kilidini açmak için Temple Run 2: Holi Festivali'nde paraları toplayın ve güç ölçeri doldurun. "Yetenekler"i açın ve Kalkan Süresi, Para Mıknatısı ve Arttırma Mesafesi gibi geliştirmek istediğiniz bir güce dokunun.

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