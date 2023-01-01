Run 3, küçük uzaylınızı uzayda yönlendirmeniz gereken sonsuz bir koşucu oyunudur. Run 3, Joseph Cloutier tarafından yaratıldı ve Run oyun serisinin üçüncü oyunu. Run 3 artık HTML5 olarak mevcut olduğundan Flash desteği olmadan oynayabilirsiniz. Çevrimiçi oyunu bilgisayarınızda ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Göreviniz basit: koşabildiğiniz kadar koşun ve düşmeyin! Seviyeden seviyeye ilerledikçe düşen fayanslardan, deliklerden, tuzaklardan ve daha fazlasından kaçının. Duvarlara çarptığınızda ekran dönecektir. Bu yoğun aksiyon ve sonsuz koşucu oyunu, sizi son derece kısıtlı bir alanda korkunç bir yolculuğa gönderiyor. Sürekli gelişen bölgelerden geçen küçük gri uzaylıya rehberlik etmelisiniz. En güvenli rotayı bulmak için herhangi bir duvar boyunca ilerleyin ve ne kadar süre hayatta kalabileceğinizi öğrenin! Evet, orijinal Run 3 oyunu Poki'de Flash olmadan oynanabilir. Yani PC'de, cep telefonunda ve tablette oynamak için flaşa gerek yok!Run 3, ABD merkezli Joseph Cloutier tarafından oluşturuldu. Aynı zamanda run ve run-2'nin de yaratıcısıdır. Run 3, Happy Wheels gibi diğer web klasikleriyle birlikte Poki'deki en Popüler Oyunlar arasındadır.

Web Sitesi: poki.com

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