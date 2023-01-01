Temple Run 2: Jungle Fall, Imangi tarafından geliştirilen sonsuz bir koşu oyunudur. Tehlikeli şeytani maymunlardan kaçın ve yol boyunca bulunan tüm engellerden ve tuzaklardan kaçının. Güzel turuncu ormanı geçin, tuzaklardan kaçının, Venüs sinekkapanları gibi dinamik düşmanlardan kurtulun ve bu korkusuz hazine avcısının altın idolle kaçmasına yardım edin. Çabuk ama! Kötü maymun canavarlar hâlâ seni kovalıyor! Jungle Fall haritası klasik Temple Run 2 deneyimine biraz canlılık katıyor. Tanıdık ama yeni heyecan verici bir maceraya hazır mısınız? Aşık olacağınız yepyeni bir haritayla sonbahar sezonunun tadını çıkarın! Temple Run 2: Jungle Fall, mega hit Temple Run'ın ikinci bölümündeki yeni bir haritadır. Imangi tarafından yaratıldı. Efsanevi sonsuz koşucu oyunları Temple Run 2, Temple Run 2: Frozen Shadows ve Temple Run 2: Holi Festival'i Poki'de oynayın! Bedava jeton toplayın, kenarlara yaklaşmadan bir saniye önce zıplayın, karakter istatistiklerinizi yükseltin, atlamalarınızı iyi zamanlayın Engelleri çift atlayın ve bölüm hedeflerini tamamladığınızdan emin olun. Temple Run 2: Jungle Fall'ı Poki.No'ya ücretsiz olarak yüklemeden veya indirmeden tarayıcınızda oynayabilirsiniz. Oyun sonsuz bir koşu oyunu olduğundan tapınağın sonu yoktur; oyuncu, karakter büyük bir engelle çarpıncaya, suya düşene veya şeytan maymunlar tarafından yakalanıncaya kadar oynar. Poki'de Temple Run 2: Jungle Fall oynamak için internet bağlantısına ihtiyacınız vardır. Evil Demon Monkeys (veya şeytan maymunu) Temple Run ve devamı olan Temple Run 2'nin ana düşmanları. Altın idolü geri alma arayışlarında oyuncuyu kovalarlar. Geçici bir hız ve yenilmezlik desteğinin kilidini açmak için Temple Run 2: Jungle Fall'da paraları toplayın ve güç ölçeri doldurun. "Yetenekler"i açın ve Kalkan Süresi, Para Mıknatısı ve Arttırma Mesafesi gibi geliştirmek istediğiniz bir güce dokunun.

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