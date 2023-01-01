Super Falling Fred, ücretsiz bir çevrimiçi web oyunudur ve Dedalord tarafından oluşturulan "Fred Serisi"nin en son sürümüdür. Bu oyunu, önünüze çıkan herhangi bir nesneye çarpmamak için elinizden geldiği kadar düşmeye çalışarak oynuyorsunuz. Klavyenizi kullanarak engellerden kaçarak zamanla puan kazanırsınız. Tıpkı Running Fred'de olduğu gibi, ne kadar aşağı düşerseniz kazanılacak sonsuz miktarda ödül var. Nasıl oynanır? Klavyenizdeki yön tuşlarını kullanarak karakterinizi hareket ettirerek engellerden kaçabilirsiniz. Özellikle karakterinizin kafatasına vurmaktan kaçının. Düşüşünüz sırasında para toplayarak özel güçlendirmeler satın alabilir veya yeni karakterleri etkinleştirebilirsiniz. Hangi karakterler mevcut? - Fred - Ogama B. Ladder - Haward Sparks - Zombie Fred - Jamie Prince - Martin Castor - Outragious B. - Crash T. Dummy - M. Gandalfi - Mental Dude - Emotika Diva Hile kodları var mı? Herhangi bir hile kodunun farkında değiliz. Hile kodunu biliyorsanız, burada paylaşmamız için bize bir mesaj gönderin. Super Falling Fred'i kim yarattı? Dedalord, daha büyük Fred serisinin bir parçası olan Super Falling Fred'in yaratıcısıdır. Ayrıca Running Fred ve Skiing Fred'i de yarattılar! Yaratıcılar Arjantin, Güney Amerika'da bulunuyor.

Web Sitesi: poki.com

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