Super Speeder'da mağaralar ve tüneller arasında yolunuzu açın! Her Super Speeder oyunu sizi tehlikelerden ve 3 boyutlu tünellerden oluşan dönen bir kaleydoskopun içine bırakır. Sadece zekanızı ve klavyenizi kullanarak engelleri aşmak için Super Speeder oynayın! Super Speeder çevrimiçi, nihai 3D tek oyunculu deneyimdir. Tepki hızınızı test etmek ister misiniz? Şimdi Super Speeder'ı çevrimiçi oynayın ve becerilerinizin sınırlarını zorlayın! Bu bariyerlere kimin patron olduğunu göstermenin tek bir yolu var; bu yüzden son derece keskin tepkileri göstermek için Poki'de Super Speeder oynayın! Kontroller: Ok tuşları - Yukarı, aşağı, sola ve sağa hareket ettirin Boşluk - Duraklat / yeniden başlat İpuçları ve püf noktaları: - Deneyin Tehlikeleri önceden tahmin edin ve onlara erken hazırlanın. - Bazı bariyerler hareket edecektir, bu nedenle onların olacağı yerin ilerisinde olduğunuzdan emin olun. - Super-Speeder hızlı görünüyor, ancak her engeli atlatmak için bolca zamanınız olacak. Yaratıcı hakkında: Super Speeder, Wave Rider ve Tunnel Rush'ı da yaratan İngiliz stüdyo Deer Cat Games tarafından yaratılmıştır.

Web Sitesi: poki.com

