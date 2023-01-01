WebCatalog
QWOP

QWOP

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde QWOP çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

QWOP, düşmekten kaçınmaya çalışırken karakterin ileri doğru hareket etmesini sağlamak için sporcunun bacaklarının hareketini kontrol etmeniz gereken bir beceri oyunudur. Tüm bunları yalnızca Q, W, O ve P tuşlarını kullanarak yapmalısınız! Q ve W tuşlarının her biri koşucunun uyluklarından birini çalıştırırken, O ve P tuşları koşucunun baldırlarını çalıştırır. Q tuşu koşucunun sağ uyluğunu ileri ve sol uyluğunu geriye doğru hareket ettirir; W tuşu da uylukları etkiler ve bunun tersini yapar. O ve P tuşları, Q ve W tuşlarıyla aynı şekilde çalışır ancak koşucunun baldırlarıyla çalışır. Bir eklemin gerçek hareket miktarı, üzerine uygulanan yerçekimi ve atalet kuvvetlerinden kaynaklanan dirençten etkilenir. QWOP'ta rekabet etmeniz gereken tek kişi kendinizsiniz. Kazanan gibi hissetme azminiz var mı? Devam edin ve oynayın ve bu sırada puanınızı arkadaşlarınızla paylaşın. Poki'de QWOP'un devamı olan GIRP'yi kontrol ettiğinizden emin olun! Sadece Q, W, O ve P tuşlarını kullanarak düşmekten kaçınmaya çalışırken karakterin ileri doğru hareket etmesini sağlamak için sporcunun bacaklarının hareketini kontrol edin. QWOP, Bennett Foddy tarafından yaratıldı. Diğer efsanevi oyunlarını Poki'de oynayın: Get On Top, Too Many Ninjas, GIRP, Little Master Cricket ve Pole Riders

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, QWOP ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Super Falling Fred

Super Falling Fred

poki.com

Pole Riders

Pole Riders

poki.com

Dungeon Quest

Dungeon Quest

poki.com

Get On Top

Get On Top

poki.com

Up and Beyond

Up and Beyond

poki.com

Double Dodgers

Double Dodgers

poki.com

Stickman Escape

Stickman Escape

poki.com

GIRP

GIRP

poki.com

Linebacker Alley

Linebacker Alley

poki.com

Xmas Catcher

Xmas Catcher

poki.com

Adventure Cube

Adventure Cube

poki.com

Old Towers

Old Towers

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası