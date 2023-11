QWOP, düşmekten kaçınmaya çalışırken karakterin ileri doğru hareket etmesini sağlamak için sporcunun bacaklarının hareketini kontrol etmeniz gereken bir beceri oyunudur. Tüm bunları yalnızca Q, W, O ve P tuşlarını kullanarak yapmalısınız! Q ve W tuşlarının her biri koşucunun uyluklarından birini çalıştırırken, O ve P tuşları koşucunun baldırlarını çalıştırır. Q tuşu koşucunun sağ uyluğunu ileri ve sol uyluğunu geriye doğru hareket ettirir; W tuşu da uylukları etkiler ve bunun tersini yapar. O ve P tuşları, Q ve W tuşlarıyla aynı şekilde çalışır ancak koşucunun baldırlarıyla çalışır. Bir eklemin gerçek hareket miktarı, üzerine uygulanan yerçekimi ve atalet kuvvetlerinden kaynaklanan dirençten etkilenir. QWOP'ta rekabet etmeniz gereken tek kişi kendinizsiniz. Kazanan gibi hissetme azminiz var mı? Devam edin ve oynayın ve bu sırada puanınızı arkadaşlarınızla paylaşın. Poki'de QWOP'un devamı olan GIRP'yi kontrol ettiğinizden emin olun! Sadece Q, W, O ve P tuşlarını kullanarak düşmekten kaçınmaya çalışırken karakterin ileri doğru hareket etmesini sağlamak için sporcunun bacaklarının hareketini kontrol edin. QWOP, Bennett Foddy tarafından yaratıldı. Diğer efsanevi oyunlarını Poki'de oynayın: Get On Top, Too Many Ninjas, GIRP, Little Master Cricket ve Pole Riders

Web Sitesi: poki.com

